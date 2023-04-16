Сакки: «Между «Миланом» и «Наполи» ничего не решено, да и «Интер» тоже...»

Бывший наставник «Милана» и сборной Италии, Арриго Сакки, поделился своим мнением о предстоящих ответных матчах в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале сошлись миланский «Интер» с «Бенфикой», а также два итальянских клуба - «Наполи» и «Милан». Сакки считает, что для них, даже для победившего в Лиссабоне со счетом 2:0 «Интера», еще ничего не решено.

- У «Интера» есть важная форма в противостоянии с португальцами, но после поражения от «Монцы» снова есть вопросы... И они справедливы. А между «Миланом» и «Наполи» ничего вообще не решено, - цитирует слова Сакки итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.