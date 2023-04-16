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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» укрепился в желании расстаться с Ориги

16 Апреля 2023 • 20:23 Комментировать

Бельгийский нападающий Дивок Ориги снова не смог показать свою полезность «Милану», он получил шанс в игре с «Болоньей», но вновь не смог показать ничего путного, а клуб в итоге потерял два очка. И теперь в «Милане» лишь укрепились в намерении расстаться с ним уже летом, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Куда может податься бывший игрок «Ливерпуля», пока что не сообщается, но определенный интерес к нему есть из все той же английской Премьер-лиги - правда, уже совсем не из «Ливерпуля».

Напомним, что в свой нынешний клуб Ориги перебрался совсем недавно - летом прошлого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
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