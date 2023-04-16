Онана интересен «Барселоне»

Камерунский голкипер миланского «Интера» Андре Онана может сменить в обозримом будущем клуб, если подтвердится интерес к нему со стороны «Барселоны». Каталонский суперклуб готовится к будущему без Марка-Андре тер Штегена, который выступает за клуб с 2014 года и уже долгое время является основным вратарем. Об этом интересе сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Онана произвел впечатление в ходже прошлогодних матчей с «Интером »в рамках группового этапа Лиги чемпионов, из которых «Интер» вышел, хоть и ощипанным, но все же победившим, и, как результат, сейчас в шаге от выхода в полуфинал ЛЧ, в то время как «Барселона» осталась даже без Лиги Европы.