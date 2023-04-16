«Милан» получил самый быстрый гол в свои ворота в матче Серии А в 21-м веке

В матче тридцатого тура итальянского чемпионата прошлогодний чемпион «Милан» не сумел переиграть «Болонью», более того, уже после 33 секунд игры команда Стефано Пиоли оказалась в положении догоняющей.

Как оказалось, гол Николы Сансоне оказался самым быстрым в ворота «Милана» в матчах Серии А в 21-м веке, и, с большой вероятностью, один из самых быстрых в истории в принципе, так как в 20-м веке подобные точные замеры не проводились.

Впрочем, с одной еще оговоркой - Сансоне делит пальму первенства с Грегуаром Дефрелем из «Сампдории», который также забил «Милану» на 33-й секунде игры в 2019 году.