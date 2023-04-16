«Ювентус» объявил состав на игру с «Сассуоло»

В очередном, тридцатом туре итальянского чемпионата туринский «Ювентус» сразится на выезде с «нероверди» - «Сассуоло». Накануне важной игры наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды. Место в воротах займет Маттиа Перин, польский кипер Войцех Щесны по-прежнему в дазарете.

«Ювентус»: Перин, Данило, Гатти, Бремер, Барбьери, Паредес, Фаджиоли, Рабио, Костич, Милик, Влахович.

Следить за событиями поединка итальянского чемпионата между «Ювентусом» и «Сассуоло» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.