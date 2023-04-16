Станкович: «Провалились в первом тайме, но второй был лучше»

Наставник генуэзской «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал итоги очередной игры своего клуба - в рамках тридцатого тура итальянского чемпионата дорианцы добыли очко в Лечче, уйдя от поражения за пятнадцать минут до конца встречи. Станкович считает, что во втором тайме его команда отреагировала должным образом на взбучку в раздевалке.

- В первом тайме мы были вальяжными и невнимательными, совершили ошибки, за которые нас наказали. После тридцатой минуты постепенно все начало налаживаться, и во втором тайме удалось заработать очко, которое я считаю важным. Теперь наш второй тайм должен стать базисом для игры со «Специей», - заявил Станкович в интервью телеканалу DAZN.

Матч со «Специей» состоится 22 апреля.