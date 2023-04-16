Бывший игрок «Реала» забил свой первый гол за «Сампдорию»

В тридцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Лечче» принимал «Сампдорию», хозяева провели хороший первый тайм и вышли вперед, но во второй половине игры гости ушли от поражения, и этот гол записал на свой счет не кто иной, как бывший игрок «Реала» Хесе Родригес.

Он перебрался в «Сампдорию» из Турции минувшей зимой, и сейчас забил свой первый гол за новый клуб, причем он сразу оказался полезным. В следующем туре «Сампдория» сыграет со «Специей», и это, пожалуй, последняя призрачная возможность зацепиться за спасительное место в Серии А. Эта игра состоится двадцать второго апреля.