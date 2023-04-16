Осимхен: «Я уже в одном из крупнейших клубов»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен дал комментарий по поводу себя и своего будущего.

«Мне было трудно осуществить свою мечту стать профессиональным футболистом. Я нахожусь в отличном клубе, и моя карьера постоянно развивается. Я уже в одном из крупнейших клубов и не могу просить большего. Вперёд, «Наполи»! - сказал Осимхен TG5.

Отметим, что слухи регулярно связывают Осимхена с европейскими грандами, в том числе с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В 30 официальных матчах сезона 2022/2023 Виктор Осимхен забил 25 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.