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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» поставил крест на 6-матчевой серии поражений, поделив очки с «Сампдорией»

16 Апреля 2023 • 15:29 Комментировать
Лечче
1:1
Сампдория
окончен

В стартовом воскресном матче Серии А «Лечче» играл против «Сампдории». У хозяев уже два месяца сплошные поражения (6 игр кряду), но сегодня они постоянно разрывали оборону противника. Ассан Сисей открыл счет на 31-й минуте. Также Антонио Галло не мешали расстреливать ворота - промах. Спустя тайм Маноло Габбьядини и Хесе создали отличный момент, и Хесе перебросил вратаря. Этот единственный удар по воротам «Лечче» принес генуэцам ничью (1:1).

Хозяева поля остаются 16-ми, соперник - 20-м.

Протокол игры  
Лечче1:1Сампдория
(1:0) Сисей Ассан31'  
  75'Хесе Родригес (1:1)
Фальконе ВладимироГендрей Валентин 90' (Банда Ламек ( 90') Баскиротто ФедерикоЮмтити СамуэльГалло АнтониноЮлманд МортенСтрефецца Габриэль 90' (Романьоли Симоне ( 90') Блен Алексис 81' (Гонсалес Джоан ( 81') Уден Реми 73' (Мале Юссеф ( 73') Ди Франческо Федерико  74'Сисей Ассан 81' (Коломбо Лоренцо ( 81')
Запасные: Блеве МаркоЛемменс МатсПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоТуиа АлессандроПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроХельгасон ТорирАскилдсен Кристоффер
Равалья НиколаДзаноли Алессандро 46' (Мурильо Джейсон ( 46') Нюйтинк Брэм 46' (Хесе Родригес ( 46') Амионе БруноАуджелло Томмазо  86'Ринкон Томас  84'Уинкс ГарриЛерис Мехди  52'Ламмерс Сэм 46' (Сабири Абдельхамид ( 46'  68') Джуричич Филип 46' (Кюизанс Микаэль ( 46') Габбьядини Маноло 76' (Квальярелла Фабио ( 76')
Запасные: Турк МартинИлкхан ЭмирханПаолетти ФлавиоДзордзи ФедерикоОйконому МариосГюнтер КорайМурру Никола
16 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Лечче Сампдория
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