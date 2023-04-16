«Лечче» поставил крест на 6-матчевой серии поражений, поделив очки с «Сампдорией»

В стартовом воскресном матче Серии А «Лечче» играл против «Сампдории». У хозяев уже два месяца сплошные поражения (6 игр кряду), но сегодня они постоянно разрывали оборону противника. Ассан Сисей открыл счет на 31-й минуте. Также Антонио Галло не мешали расстреливать ворота - промах. Спустя тайм Маноло Габбьядини и Хесе создали отличный момент, и Хесе перебросил вратаря. Этот единственный удар по воротам «Лечче» принес генуэцам ничью (1:1).
Хозяева поля остаются 16-ми, соперник - 20-м.
Протокол игры
|(1:0) Сисей Ассан31'
|75'Хесе Родригес (1:1)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин90' (Банда Ламек (90') •Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Юлманд Мортен•Стрефецца Габриэль90' (Романьоли Симоне (90') •Блен Алексис81' (Гонсалес Джоан (81') •Уден Реми73' (Мале Юссеф (73') •Ди Франческо Федерико• 74'Сисей Ассан81' (Коломбо Лоренцо (81')
Равалья Никола•Дзаноли Алессандро46' (Мурильо Джейсон (46') •Нюйтинк Брэм46' (Хесе Родригес (46') •Амионе Бруно•Ауджелло Томмазо• 86'Ринкон Томас• 84'Уинкс Гарри•Лерис Мехди• 52'Ламмерс Сэм46' (Сабири Абдельхамид (46') • 68'Джуричич Филип46' (Кюизанс Микаэль (46') •Габбьядини Маноло76' (Квальярелла Фабио (76')
16 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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