«Лечче» поставил крест на 6-матчевой серии поражений, поделив очки с «Сампдорией»

В стартовом воскресном матче Серии А «Лечче» играл против «Сампдории». У хозяев уже два месяца сплошные поражения (6 игр кряду), но сегодня они постоянно разрывали оборону противника. Ассан Сисей открыл счет на 31-й минуте. Также Антонио Галло не мешали расстреливать ворота - промах. Спустя тайм Маноло Габбьядини и Хесе создали отличный момент, и Хесе перебросил вратаря. Этот единственный удар по воротам «Лечче» принес генуэцам ничью (1:1).

Хозяева поля остаются 16-ми, соперник - 20-м.