Пароло беспощаден по отношению к «Интеру»

Бывший футболист римского «Лацио», в 2021 году завершивший карьеру, разочарован очередной, уже одиннадцатой неудачей миланского «Интера» в чемпионате Италии. Миланцы проиграли дебютанту Серии А «Монце».

Пароло считает, что «Интер» слишком сфокусировался на Лиге чемпионов, где команде попалась достаточно легкая и выгодная сетка, а потому руководство клуба не может должным образом мотивировать игроков на чемпионат.

- Похоже, что руководство и тренер не могут донести игрокам то, какие у них цели в чемпионате. В Лиге чемпионов игроков легко мотивировать, они показывают себя в Европе. А тут не получается. Им необходимо объяснять, что такое «Интер» и почему он престижен, - цитирует слова Пароло итальянское новостное агентство ITASportPress.