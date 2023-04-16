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Чемпионат Италии. Серия А

Пароло беспощаден по отношению к «Интеру»

16 Апреля 2023 • 14:40 Комментировать (1)

Бывший футболист римского «Лацио», в 2021 году завершивший карьеру, разочарован очередной, уже одиннадцатой неудачей миланского «Интера» в чемпионате Италии. Миланцы проиграли дебютанту Серии А «Монце».

Пароло считает, что «Интер» слишком сфокусировался на Лиге чемпионов, где команде попалась достаточно легкая и выгодная сетка, а потому руководство клуба не может должным образом мотивировать игроков на чемпионат.

- Похоже, что руководство и тренер не могут донести игрокам то, какие у них цели в чемпионате. В Лиге чемпионов игроков легко мотивировать, они показывают себя в Европе. А тут не получается. Им необходимо объяснять, что такое «Интер» и почему он престижен, - цитирует слова Пароло итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Пароло
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Комментарии (1)
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InterSan
16 Апреля 2023 в 15:36
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