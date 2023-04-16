Кесси стал трансферной целью итальянского топ-клуба

Полузащитник Франк Кесси, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в услугах ивуарийского игрока заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» включили африканского футболиста в свой шорт-лист на летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Кесси за 25-30 миллионов евро.

Франк перешел в каталонский клуб летом прошлого года в статусе свободного агента. С ним подписан контракт до 2026 года.

В текущем сезоне хавбек поучаствовал в 35 матчах, забил три мяча и сделал три голевые передачи.