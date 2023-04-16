«Сассуоло» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Сассуоло» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сассуоло - Ювентус
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Протокол игры
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан•Рожерио да Силва•Фраттези Давиде•Лопес Максим•Энрике Матеус•Байрами Недим•Пинамонти Андреа•Лорьенте Арман
Перин Маттиа•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Барбьери Томмазо•Фаджоли Николо•Паредес Леандро•Рабио Адриен•Костич Филип•Милик Аркадиуш•Влахович Душан
16 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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