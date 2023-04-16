«Интер» нацелился на третьего игрока «Барселоны»

Очередной футболист каталонской «Барселоны» попал в сферу интересов миланского «Интера». Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио на своем сайте, пополнить ряды «нерадзурри» может защитник Самуэль Юмтити.

В настоящий момент французский игрок выступает в чемпионате Италии за «Лечче» на правах аренды.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Интера» еще к двум футболистам «сине-гранатовых» - Маркосу Алонсо и Андреасу Кристенсену.

Арендное соглашение Юмтити с «Лечче» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.