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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на третьего игрока «Барселоны»

16 Апреля 2023 • 10:20 Комментировать

Очередной футболист каталонской «Барселоны» попал в сферу интересов миланского «Интера». Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио на своем сайте, пополнить ряды «нерадзурри» может защитник Самуэль Юмтити.

В настоящий момент французский игрок выступает в чемпионате Италии за «Лечче» на правах аренды.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Интера» еще к двум футболистам «сине-гранатовых» - Маркосу Алонсо и Андреасу Кристенсену.

Арендное соглашение Юмтити с «Лечче» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Самуэль Юмтити трансферы футбола - лето 2023
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