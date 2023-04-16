«Ювентус» готовит выкуп польского нападающего

Польский нападающий Аркадиуш Милик, выступающий за туринский «Ювентус» на правах аренды, может остаться в «старой синьоре» на постоянной основе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, представители итальянского гранда в ближайшее время проведут встречу с агентом игрока. Сумма потенциальной сделки оценивается в семь миллионов евро. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Марселю».

Напомним, что «Ювентус» арендовал Милика в августе прошлого года.

В нынешнем сезоне Аркадиуш провел 19 матчей в Серии А, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.