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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готовит выкуп польского нападающего

16 Апреля 2023 • 09:36 Комментировать

Польский нападающий Аркадиуш Милик, выступающий за туринский «Ювентус» на правах аренды, может остаться в «старой синьоре» на постоянной основе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, представители итальянского гранда в ближайшее время проведут встречу с агентом игрока. Сумма потенциальной сделки оценивается в семь миллионов евро. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Марселю».

Напомним, что «Ювентус» арендовал Милика в августе прошлого года.

В нынешнем сезоне Аркадиуш провел 19 матчей в Серии А, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.

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Ювентус Марсель Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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