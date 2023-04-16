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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен поможет «Наполи» в матче с «Миланом»

16 Апреля 2023 • 08:51 Комментировать

Лидер атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен выйдет в стартовом составе команды в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов против «Милана». Об этом рассказал главный тренер команды Лучано Спаллетти.

«Осимхен будет в старте на матч с «Миланом». Для фанатов команды он сейчас является главным героем. Этот футболист обладает физической мощью и скоростью. Виктор умеет цепляться за мяч, хорошо играет на втором этаже… У него много разных достоинств», - передает слова тренера Football-Italia.

Матч между «Наполи» и «Миланом» состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе в Неаполе. В первом матче «россонери» победили со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Виктор Осимхен
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