Осимхен поможет «Наполи» в матче с «Миланом»

Лидер атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен выйдет в стартовом составе команды в ответном поединке ¼ финала Лиги чемпионов против «Милана». Об этом рассказал главный тренер команды Лучано Спаллетти.

«Осимхен будет в старте на матч с «Миланом». Для фанатов команды он сейчас является главным героем. Этот футболист обладает физической мощью и скоростью. Виктор умеет цепляться за мяч, хорошо играет на втором этаже… У него много разных достоинств», - передает слова тренера Football-Italia.

Матч между «Наполи» и «Миланом» состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе в Неаполе. В первом матче «россонери» победили со счетом 1:0.