Сассуоло - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В воскресенье «Ювентус» будет гостить у «Сассуоло», середняка Серии А, который фактически обезопасил себя от вылета и может себе позволить проиграть аутсайдерам из «Вероны». Туринцы же притормозили в борьбе за еврокубки, уступив «Лацио», но вполне способны навязать борьбу «Аталанте», а там недалеко и топ-4.

В 19:00 начнется показ игры на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.