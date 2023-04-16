Индзаги высказался о провальном матче «Интера»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении от «Монцы» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

«Мы хорошо провели матч и заслуживали повести в счете. Однако затем начали нервничать и терять преимущество. Это результат лишь замедляет нас. У «Интера» отличная команда, которая продолжает сражаться в Кубке страны и Лиге чемпионов. У нас везде одинаковый уровень мотивации», - передает слова специалиста La Gazzetta dello Sport.

В следующем поединке «Интер» сыграет против лиссабонской «Бенфики» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 19 апреля.