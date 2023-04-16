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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» установил клубный антирекорд

16 Апреля 2023 • 08:11 Комментировать

В рамках 30-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» на своем поле принимал «Монцу». Подопечные Симоне Индзаги потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Как информирует Opta Paolo, «нерадзурри» впервые в истории проиграли три подряд домашних поединка всухую. Серия команды без побед достигла пяти матчей – четыре проигрыша и одна ничья.

По итогам 30 туров итальянской Серии А миланский гранд имеет в своем активе 51 балл и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда Индзаги проведет против «Эмполи». Встреча состоится в воскресенье, 23 апреля.

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Интер Милан
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