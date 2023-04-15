​Наставник «Вероны» посвятил ничью с «Наполи» тифози, которых не пустили на стадион

В тридцатом туре итальянского чемпионата «Верона» неожиданно увезла очко из Неаполя, сумев не пропустить в игре с «Наполи». Марко Дзаффарони, наставник «Вероны», доволен таким исходом, он посвятил успешный для своей команды матч болельщикам, которых в силу тех или иных причин не пустили на трибуны стадиона имени Марадоны.

- «Наполи» очень силен и организован. Мы были аккуратными и внимательными. Для нас результат был важнее самой игры, сейчас, в конце сезона. Очень жаль наших болельщиков, которых не пустили на трибуны. Посвящаю наш успех всем им, - цитирует слова Дзаффарони calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Верона» примет «Болонью».