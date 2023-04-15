Побега: «Мысли о «Наполи» не мешали нам»

В очередном, тридцатом туре итальянского чемпионата «Милан» потерял два очка в матче с «Болоньей», пропустив в дебюте, миланцы отыгрались под конец первого тайма, но вырвать победу не сумели. Автор гола Томмазо Побега считает, что его одноклубникам не мешали мысли о «Наполи», с которым «Милану» предстоит сыграть во вторник.

- Нет, мы думали только о текущем матче. Мне кажется, мы сделали достаточно да победы, но сейчас осталось только проанализировать игру и ошибки еще раз, а с завтрашнего дня будем готовиться к тому, чтобы лучше сыграть в следующем матче, - цитирует слова Побеги pianetamilan.it.