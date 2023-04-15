Побега: «Теряем очки, жаль»

В тридцатом туре итальянского чемпионата «Милан» снова потерял очки - на сей раз это случилось вследствие ничьей с «Болоньей». Автором единственного гола «Милана» стал Томмазо Побега, он пробил голкипера соперника великолепным мощным ударом из-за пределов штрафной площади. Тем не менее, Побега расстроен тем, что случилась потеря очков.

- Мы плохо провели начало матча. Потом попытались сыграть в свою игру, но не смогли полностью переломить ход игры. Жаль, потому что мы продолжаем терять очки. Это нехорошо, - цитирует слова Побеги pianetamilan.it.

В следующем матче «Милан» сразится с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.