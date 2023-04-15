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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта: «Надоели эти разговоры о пенальти»

15 Апреля 2023 • 22:34 Комментировать

«Болонья» вырвала очко у «Милана» в матче тридцатого тура итальянской Серии А, и Тьяго Мотта, наставник «Болоньи», расстроен тем, что после игры представители «россонери» вовсю пеняли на необъективное, по их мнению, судейство. По мнению Мотты, в прошлом выступавшего не где-нибудь, а за «Интер», эти претензии беспочвенны.

- Все говорят о двух пенальти. Я не люблю эту полемику. Рука не может исчезнуть внезапно, это раз, а два, мяч, если попадает в тело, то может срикошетить в руку без воли игрока. А если считать пенальти и контакт Ребича, то можно вообще не выходить на поле и не играть, зачем? - вопрошает Мотта, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта
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