Распадори: «Не хватало скорости»

В тридцатом туре итальянского чемпионата «Наполи» не сумел переиграть «Верону» в домашнем матче, команды так и не огорчили друг друга, хотя шансы были у обеих команд. Джакомо Распадори, нападающий неаполитанского клуба, согласен с тем, что его команда могла бы выступить и лучше в прошедшем матче.

- Нам не хватало скорости, а также точности, а они очень сильно ушли в оборону, и у нас мало что получалось. Но мы должны уметь играть и против таких команд. Нам сейчас нужно чуть перезагрузиться. Мы верим в то, что сыграем хорошо и в ответном матче Лиги чемпионов против «Милана», в первой игре мы неплохо играли, просто не смогли забить, - цитирует Распадори calcionapoli1926.it.