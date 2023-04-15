Спаллетти: «Соперник закрылся»

В тридцатом туре чемпионата Италии «Наполи» снова потерял очки, это начинает происходить с командой Лучано Спаллетти несколько чаще, чем ранее. На сей раз относительная неудача произошла в игре с «Вероной», и наставник неаполитанского клуба прокомментировал ее.

- Мы столкнулись с командой, которая закрылась и перекрыла пространство. Мы не находили его. Мы много обладали мячом, двигали его, но это практически не приносило результата. «Верона» привыкла к такой игре, она убивает темп всеми возможными способами, - цитирует слова Спаллетти calcionapoli1926.it.

В следующем туре неаполитанцы сыграют с туринским «Ювентусом».