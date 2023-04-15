Флоренци недоволен судейством

В тридцатом туре итальянского чемпионата «Милан» не сумел обыграть «Болонью», несмотря на осаду ворот соперника во второй половине игры. Алессандро Флоренци, полузащитник «Милана», считает, что его команду лишили победы судьи - они не назначили пенальти в ворота «Болоньи».

- Я разделяю мнение нашего наставника. Арбитр может совершать ошибки, но пусть хотя бы признает их. И его ассистенты сегодня могли поработать лучше, в частности, подсказать ему насчет пенальти на Ребиче, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» примет дома «Лечче», это случится 23 апреля.