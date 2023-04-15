Полурезервный состав «Наполи» не смог забить «Вероне»

Благодаря невероятному очковому заделу «Наполи» смог себе позволить провести домашний матч Серии А против «Вероны» смешанным составом, предоставив отдых лидерам перед ответным поединком против «Милана» в Лиге чемпионов. Лидеры итальянского первенства доминировали на поле, но создали не так много. Ближе к концу игры у хозяев на поле вышли Хвича Кварацхелия, Пётр Зелинськи, Виктор Осимхен и Станислав Лоботка. В самой концовке Осимхен оставил мяч, и Андре-Франк Замбо-Ангисса пробил в перекладину.
0:0, «Верона» остается третьей с конца, отрыв «Наполи» об ближайшего конкурента составляет 14 очков.
Протокол игры
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Мин-Чжэ Ким•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Демме Диего64' (Кварацхелия Хвича (64') • 90'Элмас Эльиф73' (Осимхен Виктор (73') •Политано Маттео84' (Зедадка Карим (84') •Распадори Джакомо73' (Лоботка Станислав (73') •Лосано Ирвинг64' (Зелиньски Пётр (64')
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел• 90'Хиен Исак•Чеккерини Федерико 14'65' (Коппола Диего (65') •Фараони Марко70' (Верди Симоне (70') • 90'Депаоли Фабио•Тамез Адриен•Абильдгор Оливер•Дуда Ондрей70' (Терраччано Филиппо (70') • 78'Ласанья Кевин87' (Нгонж Сириль (87') •Гайч Адольфо65' (Джурич Милан II (65')
15 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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