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Чемпионат Италии. Серия А

Полурезервный состав «Наполи» не смог забить «Вероне»

15 Апреля 2023 • 20:52 Комментировать
Наполи
0:0
Верона
окончен

Благодаря невероятному очковому заделу «Наполи» смог себе позволить провести домашний матч Серии А против «Вероны» смешанным составом, предоставив отдых лидерам перед ответным поединком против «Милана» в Лиге чемпионов. Лидеры итальянского первенства доминировали на поле, но создали не так много. Ближе к концу игры у хозяев на поле вышли Хвича Кварацхелия, Пётр Зелинськи, Виктор Осимхен и Станислав Лоботка. В самой концовке Осимхен оставил мяч, и Андре-Франк Замбо-Ангисса пробил в перекладину.

0:0, «Верона» остается третьей с конца, отрыв «Наполи» об ближайшего конкурента составляет 14 очков.

Протокол игры  
Наполи0:0Верона
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниМин-Чжэ КимЖуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкДемме Диего 64' (Кварацхелия Хвича ( 64'  90') Элмас Эльиф 73' (Осимхен Виктор ( 73') Политано Маттео 84' (Зедадка Карим ( 84') Распадори Джакомо 73' (Лоботка Станислав ( 73') Лосано Ирвинг 64' (Зелиньски Пётр ( 64')
Запасные: Марфелла ДавидеРуй МариуРрахмани АмирБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиДзербин АлессиоЭстигор Лео
Монтипо ЛоренцоДавидович Павел  90'Хиен ИсакЧеккерини Федерико  14' 65' (Коппола Диего ( 65') Фараони Марко 70' (Верди Симоне ( 70'  90') Депаоли ФабиоТамез АдриенАбильдгор ОливерДуда Ондрей 70' (Терраччано Филиппо ( 70'  78') Ласанья Кевин 87' (Нгонж Сириль ( 87') Гайч Адольфо 65' (Джурич Милан II ( 65')
Запасные: Сулемана ИбрахимБерарди АлессандроКаллон ЯяПерилли СимонеБраф ДжейденХуан Кабаль
15 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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