Полурезервный состав «Наполи» не смог забить «Вероне»

Благодаря невероятному очковому заделу «Наполи» смог себе позволить провести домашний матч Серии А против «Вероны» смешанным составом, предоставив отдых лидерам перед ответным поединком против «Милана» в Лиге чемпионов. Лидеры итальянского первенства доминировали на поле, но создали не так много. Ближе к концу игры у хозяев на поле вышли Хвича Кварацхелия, Пётр Зелинськи, Виктор Осимхен и Станислав Лоботка. В самой концовке Осимхен оставил мяч, и Андре-Франк Замбо-Ангисса пробил в перекладину.

0:0, «Верона» остается третьей с конца, отрыв «Наполи» об ближайшего конкурента составляет 14 очков.