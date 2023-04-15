«Милан» не смог обыграть «Болонью»

В 30-м туре Серии А «Милан» противостоит набравшей ход «Болонье». Уже на первой минуте «россонери» оказались в роли догоняющих, Штефан Пош от лицевой линии откатил мяч к вратарской, и Никола Сансоне вколотил мяч в сетку. Перед перерывом Анте Ребич пытался протолкнуть мяч в штрафную, мяч отрикошетил на Томмазо Побегу, и тот сравнял счет. После перерыва остроты было чуть меньше, Жуниор Мессьяс простреливал на Ребича, который головой пробил рядом с правой штангой.
1:1, «Милан» делит третье место с «Ромой», соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Сансоне Никола1'
|40'Побега Томмазо (1:1)
Скорупски Лукаш•Пош Штефан• 58'Сумаоро Адама•Лукуми Джон•Кирьякопулос Георгиос• 90'Схаутен Йерди85' (Медель Гари (85') •Домингес Николас• 70'Эбишер Мишель73' (Моро Никола (73') •Фергюсон Льюис•Барроу Муса73' (Ликояннис Хараламбос (73') •Сансоне Никола57' (Зиркзее Джошуа (57')
Меньян Майк•Флоренци Алессандро 54'57' (Мессиас Жуниор (57') •Калюлю Пьер•Тиав Малик81' (Габбия Маттео (81') •Балло-Туре Фоде•Вранкс Астер• 87'Побега Томмазо• 81'Салемакерс Алексис57' (Калабрия Давиде (57') • 80'Де Кетеларе Шарль70' (Диас Браим (70') •Ребич Анте•Ориги Дивок70' (Леау Рафаэл (70')
15 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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