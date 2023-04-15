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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не смог обыграть «Болонью»

15 Апреля 2023 • 17:55 Комментировать
Болонья
1:1
Милан
окончен

В 30-м туре Серии А «Милан» противостоит набравшей ход «Болонье». Уже на первой минуте «россонери» оказались в роли догоняющих, Штефан Пош от лицевой линии откатил мяч к вратарской, и Никола Сансоне вколотил мяч в сетку. Перед перерывом Анте Ребич пытался протолкнуть мяч в штрафную, мяч отрикошетил на Томмазо Побегу, и тот сравнял счет. После перерыва остроты было чуть меньше, Жуниор Мессьяс простреливал на Ребича, который головой пробил рядом с правой штангой.

1:1, «Милан» делит третье место с «Ромой», соперник - седьмой.

Протокол игры  
Болонья1:1Милан
(1:0) Сансоне Никола1'  
  40'Побега Томмазо (1:1)
Скорупски ЛукашПош Штефан  58'Сумаоро АдамаЛукуми ДжонКирьякопулос Георгиос  90'Схаутен Йерди 85' (Медель Гари ( 85') Домингес Николас  70'Эбишер Мишель 73' (Моро Никола ( 73') Фергюсон ЛьюисБарроу Муса 73' (Ликояннис Хараламбос ( 73') Сансоне Никола 57' (Зиркзее Джошуа ( 57')
Запасные: Пююхтя НикласБарди ФранческоХоакин СосаБонифаци КевинАмей ВисдомРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Меньян МайкФлоренци Алессандро  54' 57' (Мессиас Жуниор ( 57') Калюлю ПьерТиав Малик 81' (Габбия Маттео ( 81') Балло-Туре ФодеВранкс Астер  87'Побега Томмазо  81'Салемакерс Алексис 57' (Калабрия Давиде ( 57'  80') Де Кетеларе Шарль 70' (Диас Браим ( 70') Ребич АнтеОриги Дивок 70' (Леау Рафаэл ( 70')
Запасные: Бакайоко ТьемуэАдли ЯсинБеннасер ИсмаэльТонали СандроТомори ФикайоТатарушану ЧиприанКрунич РадеЖиру ОливьеЭрнандес ТеоМиранте Антонио
15 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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