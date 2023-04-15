«Милан» не смог обыграть «Болонью»

В 30-м туре Серии А «Милан» противостоит набравшей ход «Болонье». Уже на первой минуте «россонери» оказались в роли догоняющих, Штефан Пош от лицевой линии откатил мяч к вратарской, и Никола Сансоне вколотил мяч в сетку. Перед перерывом Анте Ребич пытался протолкнуть мяч в штрафную, мяч отрикошетил на Томмазо Побегу, и тот сравнял счет. После перерыва остроты было чуть меньше, Жуниор Мессьяс простреливал на Ребича, который головой пробил рядом с правой штангой.

1:1, «Милан» делит третье место с «Ромой», соперник - седьмой.