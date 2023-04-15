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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Матч с «Кремонезе» обескуражил нас, но выхода нет - нужно сражаться»

15 Апреля 2023 • 16:36 Комментировать
Лечче
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Сампдория
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Через 19 ч. 18 мин.

«Сампдория» погружается все глубже на дно турнирной таблицы итальянского чемпионата, в предыдущем туре клуб проиграл своему прямому конкуренту, «Кремонезе», который вчера одержал еще одну победу, и дела дружины Деяна Станковича теперь выглядят совсем уж плачевно. Но он продолжает стоять на своем - команда будет сражаться.

- Наша обязанность - сражаться за клуб, который достоин этого. Поражение от «Кремонезе» в матче, который мы контролировали, стало горькой пилюлей, оно обескуражило нас, но надо сражаться дальше иного выхода нет, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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ЛЕЧЧЕ САМПДОРИЯ
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