Станкович: «Матч с «Кремонезе» обескуражил нас, но выхода нет - нужно сражаться»

«Сампдория» погружается все глубже на дно турнирной таблицы итальянского чемпионата, в предыдущем туре клуб проиграл своему прямому конкуренту, «Кремонезе», который вчера одержал еще одну победу, и дела дружины Деяна Станковича теперь выглядят совсем уж плачевно. Но он продолжает стоять на своем - команда будет сражаться.

- Наша обязанность - сражаться за клуб, который достоин этого. Поражение от «Кремонезе» в матче, который мы контролировали, стало горькой пилюлей, оно обескуражило нас, но надо сражаться дальше иного выхода нет, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.