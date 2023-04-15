Пиоли сделал 10 замен в основном составе «Милана» по сравнению с матчем Лиги чемпионов

В субботу «Милан» проведёт гостевой матч против «Болоньи» в чемпионате Италии. Рулевой «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Меньян – Флоренци, Калюлю, Тиав, Балло-Туре – Вранкс, Побега, Салемакерс, де Кетеларе, Ребич – Ориги.

Форвард Рафаэл Леау начнёт игру на скамейке для запасных, как и ряд других основных игроков «Милана». Если сравнивать с последним матчем против «Наполи» в Лиге чемпионов, то место в основе сохранил только вратарь Майк Меньян.

Матч «Болонья» - «Милан» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.