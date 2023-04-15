«Нос» Ибрагимовича пытаются продать

Несколько лет назад в Мальмё установили статую Златана Ибрагимовича. Когда звёздный футболист выкупил долю в клубе «Хаммарбю» (это конкурент «Мальмё»), на его статую начали нападать вандалы. Так, например, однажды хулиганы отпилили у статуи нос.

Теперь так называемый The Noze club («Клуб носа») пытается продать отпиленный нос статуи Ибрагимовича, о чём пишет Sydsvenskan.

По данным источника, на прошлой неделе эта группа направила электронные письма властям Мальмё и мэру Милана. В них предлагается купить отпиленный нос статуи Златана примерно за 100 тысяч евро.

41-летний Златан Ибрагимович играет за «Милан».