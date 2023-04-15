Ди Канио: «Браим Диас растёт»

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио впечатлен прогрессом испанского футболиста Браима Диаса, который отлично сыграл в матче против «Наполи». Он считает, что наставник «Милана» Стефано Пиоли отлично поработал над физической формой игрока, который хорошо сыграл и в 1/8 финала против «Тоттенхэма» - именно он забил единственный гол противостояния.

- Диас очень вырос физически, он отлично работает на своем фланге. Теперь у «Милана» есть креатив и на правом фланге, и на левом, - цитирует слова ди Канио pianetamilan.it

Сегодня итальянскому чемпиону предстоит сыграть в рамках чемпионата Италии с «Болоньей».