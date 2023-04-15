Кассано – о конфликте с Моуринью: «Я никогда не лизал задницы»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано дал комментарий по поводу своего конфликта с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью.

За последнее время Кассано сделал целый ряд громких заявлений. Так, например, итальянец заявил, что Моуринью не годится даже для того, чтобы чистить обувь Гвардиоле.

«Я не позволяю именам влиять на меня, поэтому я никогда не лизал задницы. Моуринью должен понимать, что пока его команды играют плохо, будет хотя бы один человек, который будет говорить об этом – это я. Он много выиграл? Мне плевать», - слова Кассано приводит Marca со ссылкой на интервью бывшего игрока для la Gazzetta dello Sport.