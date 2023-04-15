«Наполи» - «Верона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Верону».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Верона
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Протокол игры
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Мин-Чжэ Ким•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Демме Диего•Элмас Эльиф•Политано Маттео•Распадори Джакомо•Лосано Ирвинг
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел•Хиен Исак•Чеккерини Федерико• 14'Фараони Марко•Депаоли Фабио•Тамез Адриен•Абильдгор Оливер•Дуда Ондрей•Ласанья Кевин•Гайч Адольфо
15 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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