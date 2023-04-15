«Болонья» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Болонья - Милан
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Протокол игры
|(1:0) Сансоне Никола1'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Сумаоро Адама•Лукуми Джон•Кирьякопулос Георгиос•Схаутен Йерди•Домингес Николас•Эбишер Мишель•Фергюсон Льюис•Барроу Муса•Сансоне Никола
Меньян Майк•Флоренци Алессандро•Калюлю Пьер•Тиав Малик•Балло-Туре Фоде•Вранкс Астер•Побега Томмазо•Салемакерс Алексис•Де Кетеларе Шарль•Ребич Анте•Ориги Дивок
15 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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