«ПСЖ» нашёл новую звезду в атаку с ценником 100 млн евро

В «ПСЖ» определились с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Согласно данным журналистов RMC Sport, французский гранд приложит максимум усилий, чтобы оформить переход нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Главным конкурентом парижан в споре за футболиста является мюнхенская «Бавария». Наставник немецкого коллектива Томас Тухель лично заинтересован в трансфере нигерийского бомбардира.

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Виктор принял участие в 29 матчах за «Наполи» во всех турнирах, отметившись 25 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.