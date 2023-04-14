Флаки: «Поражение от «Кремонезе» похоронило все надежды»

Бывший нападающий «Сампдории» Франческо Флаки не верит в то, что клуб спасется. Еще недавно Флаки призывал не хоронить дорианцев, но после того, как они проиграли прямому конкуренту «Кремонезе», даже он утратил все надежды.

- Поражение от «Кремонезе» все усложнило, практически лишив всех надежд на спасение. Победа в прямом противостоянии могла бы воодушевит игроков, но они проиграли, и теперь все наоборот. Я уже не верю в то, что можно спастись, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

В тридцатом туре чемпионата «Сампдории» предстоит сыграть с «Лечче», это случится в воскресенье.