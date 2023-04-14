«Барселона» вновь хочет избавиться от Кесси - но уже вынужденно

Каталонская «Барселона» снова раздумывает о том, как изящно расстаться с Франком Кесси - но на сей раз уже вынужденно, потому что ивуарийский игрок мешает возвращению Лионеля Месси и переходу Илкая Гюндогана. Об этом сообщает издание AS.

И теперь в «Барселоне» надеются на предложения в районе 25-30 миллионов евро за игрока. А интерес к нему проявлял до недавнего времени миланский «Интер». Сейчас для «нерадзурри» пришло время снова попытать счастье.

Любопытно, что ранее Кесси выступал за другой миланский клуб, в составе которого даже успел стать чемпионом Италии в прошлом году.