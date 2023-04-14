Касильяс: «Завидовал Буффону»

Бывший голкипер мадридского «Реала» рассказал, что Джанлуиджи Буффон был его кумиром, несмотря на почти несуществующую разницу в возрасте. Он преклоняется перед итальянским голкипером за то, что тот по-прежнему находит в себе желание выходить на поле. В европейском футболе уже вряд ли есть другие игроки, которые начали свою карьеру еще в прошлом веке.

- Мне было 14-15, а Буффону - 17-18, и он уже играл. Я завидовал ему. Наши карьеры во многом схожи. Мы очень рано начали в больших клубах. Но он продолжает играть, и это большая его заслуга. Я желаю ему играть, покуда ему это нравится, - цитирует слова Касильяса итальянское новостное агентство ITASportPress.