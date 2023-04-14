Погба и Роналду могут вновь стать одноклубниками

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба попал в сферу интересов «Аль-Насра».

Клуб из Саудовской Аравии нацелился на 30-летнего французского футболиста, проводящего не самый удачный сезон в Италии, докладывает журналист Руди Галетти. Если это произойдёт, полузащитник воссоединится с Криштиану Роналду, с которым совсем недавно выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед».

Контракт Поля Погба с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

Ранее стало известно, что перейти в «Аль-Наср» может защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос.