Манчини упрекнул итальянские клубы

Наставник итальянской сборной по футболу Роберто Манчини посетовал на то, что из-за стремления итальянских клубов приглашать иностранных игроков у него постоянно сужается выбор доступных кадров.

Этим и объясняется падение уровня итальянской сборной, которая не попала на чемпионат мира и проиграла англичанам в первом отборочном матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

- Если посмотреть на состав «Милана», «Интера» и «Наполи», то там лишь семь-восемь итальянских игроков, которых можно назвать основными. Все остальные - иностранцы. Это большая проблема итальянского чемпионата, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.