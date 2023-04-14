Лукаку не промахивается с пенальти уже более 2 тысяч дней

Любопытную статистику предоставил миланский «Интер» после того, как бельгийский верзила Ромелу Лукаку реализовал пенальти в четвертьфинальном матче своего клуба против лиссабонской «Бенфики».

Оказывается, Лукаку не промахивается с пенальти с августа 2017 года, тогда он не забил с точки в игре за «Манчестер Юнайтед» в игре против «Лестера». С тех пор прошли 2060 дней, в течение которых Ромелу забил уже двадцать пять одиннадцатиметровых, из них девятнадцать - за «Интер». Еще один пенальти он забил в составе «Челси», а также пять успешно реализованных пенальти за сборную Бельгии.

Напомним, что права на Лукаку принадлежат лондонскому «Челси».