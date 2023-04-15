Наполи - Верона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В субботу «Наполи» сразится с «Вероной» за победу в 30-м туре Серии А. Команда Лучано Спаллетти практически гарантировала себе чемпионский титул и может переключаться на главный еврокубок, где ей предстоит поединок против «Милана». «Верона» ведет борьбу за выживание и может сегодня надеяться только на удачу и то, что неаполитанцы поберегут лидеров и свои силы.

В 19:00 старт эфира на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.