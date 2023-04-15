Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Наполи - Верона: где смотреть прямую трансляцию онлайн

15 Апреля 2023 • 02:55 Комментировать
Наполи
...
Верона
1 1.52 X 4.15 2 6.80
Через 15 ч. 52 мин.

В субботу «Наполи» сразится с «Вероной» за победу в 30-м туре Серии А. Команда Лучано Спаллетти практически гарантировала себе чемпионский титул и может переключаться на главный еврокубок, где ей предстоит поединок против «Милана». «Верона» ведет борьбу за выживание и может сегодня надеяться только на удачу и то, что неаполитанцы поберегут лидеров и свои силы.

В 19:00 старт эфира на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кремонезе Кремонезе
Эмполи Эмполи
1
0
1.45 3.75 10.50
Видео
Окончен
Специя Специя
Лацио Лацио
0
3
Видео
15.04.23 в 16:00
Болонья Болонья
Милан Милан
3.45 3.40 2.21
Видео
15.04.23 в 19:00
Наполи Наполи
Верона Верона
1.30 5.40 11.00
Видео
15.04.23 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Монца Монца
1.36 5.40 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
01:25 · Италия. Серия А
Сарри: «Борьба за второе место в Серии А не завершена»
00:18 · Италия. Серия А
Иммобиле: «Мне не хватало гола»
14 Апреля
23:53 · Италия. Серия А
Флаки: «Поражение от «Кремонезе» похоронило все надежды»
23:47 · Италия. Серия А
«Барселона» вновь хочет избавиться от Кесси - но уже вынужденно
23:43 · Италия. Серия А
«Лацио» разгромил «Специю» и оторвался от конкурентов
23:39 · Италия. Серия А
«Лацио» готов продлить контракт Педро ещё как минимум на год
23:32 · Италия. Серия А
Касильяс: «Завидовал Буффону»
23:28 · Италия. Серия А
Погба и Роналду могут вновь стать одноклубниками
23:13 · Италия. Серия А
​«Кремонезе» выиграл два матча подряд - такого не случалось с 1996 года
23:08 · Италия. Серия А
Иммобиле забивает по десять мячей как минимум уже семь сезонов кряду
23:02 · Италия. Серия А
Манчини упрекнул итальянские клубы
22:57 · Италия. Серия А
​«Лацио» намерен продлить контракт Фелипе Андерсона до 2027 года
22:48 · Италия. Серия А
Лукаку не промахивается с пенальти уже более 2 тысяч дней
21:38 · Италия. Серия А
Иммобиле и Милинкович-Савич – в основе «Лацио» на матч против «Специи»
21:28 · Италия. Серия А
Быстрый гол помог «Кремонезе» победить во втором матче подряд
Все новости
Рекомендуем