Болонья - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 30-м туре Серии А «Милан» отправится в гости к «Болонье», которая пытается пробиться в еврокубки и показывает приличные результаты в последних матчах. «Россонери» же не стабильны, играют на два фронта и сегодня мысленно могут быть уже в ответном матче за выход в полуфинал Лиги чемпионов. Но «Милану» также нельзя расслабляться, ведь борьба за топ-4 очень серьезная.

С 16:00 начнется показ игры на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.