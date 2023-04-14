Касильяс признался, что думал о выступлениях в Серии А

Почти всю свою карьеру Икер Касильяс провёл в «Реале». Последним клубом для испанца стал «Порту», причём вратарю пришлось повесить перчатки на гвоздь досрочно из-за проблем с сердцем.

По словам Касильяса, в своё время он думал о возможности поиграть в Италии.

«Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы поиграть в Серии А? По правда говоря, да. Я очень уважаю все команды в Италии. Но «Реал Мадрид» - это «Реал Мадрид», - слова Касильяса приводит Football Italia со ссылкой на DAZN.

Также Касильяс сказал, что итальянскому футболу пошло на пользу прекращение гегемонии «Ювентуса».

На текущий момент в Серии А очень уверенно лидирует «Наполи». Клуб может стать чемпионом впервые с 1990 года.