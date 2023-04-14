Касильяс: «Прекращение доминирования «Ювентуса» - это хорошо для итальянского футбола»

Известный в прошлом испанский вратарь Икер Касильяс высказался об итальянской Серии А.

«В молодости мне очень нравилась Серия А, особенно когда она считалась лучшей лигой в мире. Там играли все величайшие футболисты.

Правда в том ,что Серия А пережила период, когда там побеждал только «Ювентус». Из-за этого она стала немного скучной. Тот факт, что «Наполи» - а ранее «Интер» и «Милан» - в последние годы остановили доминирование «Ювентуса» - это хорошо для итальянского футбола», - слова Касильяса приводит Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, что Икер Касильяс в 2020 году завершил карьеру из-за проявившихся проблем с сердцем.