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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и Леау до сих пор не договорились по зарплате

14 Апреля 2023 • 20:07 Комментировать
Болонья
...
Милан
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Через 19 ч. 34 мин.

«Милан» продолжает работать над новым контрактом с форвардом Рафаэлом Леау. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, стороны ещё не согласовали многие важные детали, в том числе зарплату. 23-летний Леау хочет зарабатывать 7,5 миллиона евро за сезон, в то время как «Милан» предпочитает платить игроку в районе 6,5 миллиона.

Недавно в Португалии сообщили, что компенсацию за давний разрыв контракта со «Спортингом» должен будет выплатить «Лилль», а не сам Леау. Отмечается, что этот факт серьёзно приближает «Милан» к договорённости с португальским футболистом.

В 38 матчах сезона 2022/2023 Леау забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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БОЛОНЬЯ МИЛАН
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