«Рома» достигла соглашения с Ауа – названа зарплата

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно полузащитник Уссем Ауа сменит «Лион» на «Рому». 24-летний футболист перейдёт в топ-клуб Серии А в статусе свободного агента, ведь его действующий контракт истекает.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Николо Скира, между «Ромой» и Ауа уже имеется принципиальное соглашение. В Риме француз будет зарабатывать 2,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Уссем Ауа всю свою карьеру проводит в «Лионе», воспитанником которого он и является. В 229 матчах за клуб футболист забил 41 гол и отдал 36 голевых передач на партнёров.