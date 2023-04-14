Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил возвращение Виктора Осимхена в состав команды на матч против «Вероны» в 30-м туре Серии А.

«Осимхен будет в составе на матч с «Вероной». Каждый, кто выходит на поле, должен играть с осознанием того, что это один из главных матчей чемпионата», — приводит слова специалиста пресс-служба «партенопейцев».

Напомним, что Виктор Осимхен пропустил последние три игры «Наполи», в которых клуб потерпел два поражения от «Милана». Нигерийский нападающий провёл 29 матчей в рамках всех состязаний, забив 25 голов при четырёх ассистах. Матч против «Вероны» пройдёт завтра, 15 апреля.