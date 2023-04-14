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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен будет в составе на матч с «Вероной»

14 Апреля 2023 • 16:55 Комментировать
Наполи
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Верона
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15.04 19:00

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил возвращение Виктора Осимхена в состав команды на матч против «Вероны» в 30-м туре Серии А.

«Осимхен будет в составе на матч с «Вероной». Каждый, кто выходит на поле, должен играть с осознанием того, что это один из главных матчей чемпионата», — приводит слова специалиста пресс-служба «партенопейцев».

Напомним, что Виктор Осимхен пропустил последние три игры «Наполи», в которых клуб потерпел два поражения от «Милана». Нигерийский нападающий провёл 29 матчей в рамках всех состязаний, забив 25 голов при четырёх ассистах. Матч против «Вероны» пройдёт завтра, 15 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Виктор Осимхен
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