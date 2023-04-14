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Чемпионат Италии. Серия А

Планы «Милана» по Десту не изменились

14 Апреля 2023 • 15:54 Комментировать

«Милан» не станет выкупать Серджино Деста у «Барселоны» за 20 миллионов евро. В отношении американского защитника планы «россонери» не изменились, и летом 22-летний футболист вернётся на «Камп Ноу». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В последний раз Дест выступал за «Милан» ещё 24 января. С тех пор американец на поле не появлялся, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Серджино Деста в 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Барселоне» будет сложно избавиться от футболиста ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023
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