Кассано: «Моуринью не годится даже для чистки обуви Гвардиолы»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано продолжает критиковать нынешнего главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью не годится даже для чистки обуви Гвардиолы. Когда он уйдёт на пенсию, о нём никто не вспомнит. Он застрял во времени как тренер», - сказал Кассано, чьи слова на своих страницах приводит A Bola.

Действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Ранее сообщалось, что португалец имеет предложение от «Аль-Насра», где играет Криштиану Роналду. Саудовский клуб якобы предлагает Моуринью двухлетний контракт на 100 миллионов евро.